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Ток 2 сапративление 10 ОМ чему равно напряжение
Ток 2 сапративление 10 ОМ чему равно напряжение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
I=U/R=>U=IR U=2A*10Ом=20В
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