Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов изготавливал 15 детале?? в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он работал в 6 часов

Математика

Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов изготавливал 15 детале?? в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он работал в 6 часов

Автор: Гость