Токарь за 1 ч. делает 15 деталей, а его ученик - 11 деталей. Сколько деталей сделают они за 8 ч работы? Решите задачу, составив два разных выражения.

Гость: Гость:

Токарь - 15 д./ч. Ученик - 11 д./ч. Всего за 8 ч. - ? д. I способ: 1) 15·8=120 (д.) - изготовит токарь за 8 часов. 2) 11·8=88 (д.) - изготовит ученик за 8 часов. 3) 120+88= 208 (д.) всего за 8 часов. II способ: [latex](15+11)\cdot8=26\cdot8=208[/latex] (д.) III способ: [latex]15\cdot8+11\cdot8=120+88=208[/latex] (д.) Ответ: 208 деталей изготовят токарь и его ученик за 8 часов.