Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите ??авление станка на фундамент , если площадь каждой ножки 50 см^2.
Физика
Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите ??авление станка на фундамент , если площадь каждой ножки 50 см^2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S S= 0.005*4=0.02 м^2 F=mg=3000 H p=\frac{3000}{0.02} p=150000 кг\м^2
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