Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите ??авление станка на фундамент , если площадь каждой ножки 50 см^2.

Физика

Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите ??авление станка на фундамент , если площадь каждой ножки 50 см^2.

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