Толя родился в сентябре. он на 60 дней моложе тани. В этом году день рождение толи был во вторник. На какой день недели приходится в этом году день рождения Тани?

Математика

Толя родился в сентябре. он на 60 дней моложе тани. В этом году день рождение толи был во вторник. На какой день недели приходится в этом году день рождения Тани?

Автор: Гость