Толя выше Андрея на 5 см.петя такого же роста ,что и Толя но он на 3 см ниже Саши .на с??олько сантиметров Саша выше чем Андрей ?схематический чертеж и реши задачу .

Математика
Толя выше Андрея на 5 см.петя такого же роста ,что и Толя но он на 3 см ниже Саши .на с??олько сантиметров Саша выше чем Андрей ?схематический чертеж и реши задачу .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение  П=Т  С+3см=П=Т  Т=П=А-5см  С+3см=А-5см  С=А-5см-3см  С=А-8см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что не входит в непроизводственную сферу 1. Автовокзал; 2. Баня; 3. Химчистка; 4. Парикмахерская
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста, заранее благодарна
Ответить
Русский язык
Синоним к слову удобное
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.
Ответить
Литература
Почему прометей полубог
Ответить