Толя выше Андрея на 5 см.петя такого же роста ,что и Толя но он на 3 см ниже Саши .на с??олько сантиметров Саша выше чем Андрей ?схематический чертеж и реши задачу .
Математика
Толя выше Андрея на 5 см.петя такого же роста ,что и Толя но он на 3 см ниже Саши .на с??олько сантиметров Саша выше чем Андрей ?схематический чертеж и реши задачу .
Ответ(ы):
Гость:
Решение П=Т С+3см=П=Т Т=П=А-5см С+3см=А-5см С=А-5см-3см С=А-8см
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