Толя выше Андрея на 5 см.петя такого же роста ,что и Толя но он на 3 см ниже Саши .на с??олько сантиметров Саша выше чем Андрей ?схематический чертеж и реши задачу .

Математика

Толя выше Андрея на 5 см.петя такого же роста ,что и Толя но он на 3 см ниже Саши .на с??олько сантиметров Саша выше чем Андрей ?схематический чертеж и реши задачу .

Автор: Гость