Только деление пожалуйста

Математика
Только деление пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Делала не по порядку,но там правильно. Поблагодарите,если помогла )))
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