Только для умных, и для тех кто рыщет в математике! Добрые люди в помощь! Помогите пожалуйста, с номером 1066 второй и четвертый! Буду благодарна!

Математика

Только для умных, и для тех кто рыщет в математике! Добрые люди в помощь! Помогите пожалуйста, с номером 1066 второй и четвертый! Буду благодарна!

Автор: Гость