Только для умных, и для тех кто рыщет в математике! Добрые люди в помощь! Помогите пожалуйста, с номером 1066 второй и четвертый! Буду благодарна!
Математика
Только для умных, и для тех кто рыщет в математике! Добрые люди в помощь! Помогите пожалуйста, с номером 1066 второй и четвертый! Буду благодарна!
Ответ(ы):
Гость:
Простите, я не знаю...
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Сиргий спиймав 8 карасий,а Анррусь у 2 рази бильше ниже Сиргей.Скильки карасив спиймали хлопчики разом.
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