ТОЛЬКО ОТВЕТ ПЖ РЕБЯТ! Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "я" дремл_щий щекоч_щий пол_щий пил_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "у" порт_щийся ненавид_щий слыш_щий трепещ_щий Вставь буквы. ...

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ТОЛЬКО ОТВЕТ ПЖ РЕБЯТ! Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "я" дремл_щий щекоч_щий пол_щий пил_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "у" порт_щийся ненавид_щий слыш_щий трепещ_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "е" ненавид_мый множ_мый слыш_мый обижа_мый Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "и" вычита_мый изуча_мый колебл_мый движ_мый Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "е" выкач_нный(воздух) расстрел_нный увеш_нный промасл_нный Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "и" наде_вшийся раста_вший накле_вший увид_вший

Автор: Гость