Только понятно и кратко ответьте: 1) Из чего состоит муреин? 2)Из чего состоит цел??юлоза? 3)Из чего состоит хитин?

Биология

Только понятно и кратко ответьте: 1) Из чего состоит муреин? 2)Из чего состоит цел??юлоза? 3)Из чего состоит хитин?

Автор: Гость