Только понятно и кратко ответьте: 1) Из чего состоит муреин? 2)Из чего состоит цел??юлоза? 3)Из чего состоит хитин?
Биология
Только понятно и кратко ответьте: 1) Из чего состоит муреин? 2)Из чего состоит цел??юлоза? 3)Из чего состоит хитин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муреин-состоит из повторяющихся дисахаридных групп,соединённых поперечными и боковыми цепочками Целлюлоза-состоит из остатков молекул глюкозы
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