Толстой Алексей Николаевич деревянные глазки почему вы так странно смотрите на меня?

Толстой Алексей Николаевич деревянные глазки почему вы так странно смотрите на меня?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это слова папа карло
Похожие вопросы