Толстой ледяной коркой покрыл мороз реки,озёра,пруды. 1. Указать части речи. 2. Разобрать по членам предложения.

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Толстой ледяной коркой покрыл мороз реки,озёра,пруды. 1. Указать части речи. 2. Разобрать по членам предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сущ. мороз реки озёра пруды. гл. покрыл прил. толстой ледяной
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