Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. Я снова жил с бабу??кой, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказку и свою жизнь, то(же) подобную сказке. Все белится Лукерья Львовна, все то(же) лжет...

Русский язык

Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. Я снова жил с бабу??кой, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказку и свою жизнь, то(же) подобную сказке. Все белится Лукерья Львовна, все то(же) лжет Любовь Петровна, Иван Петрович та(же) глуп, Семен Петрович так(же) скуп. И завтра то(же), что вчера. Людей Павла Ивановича деревня то(же) понравилось. Они так(же), как и он сам, обживались в ней. Секунду он молчал, мать смотрела на него то(же) молча. Это было очень страшно, но в то(же) великолепна, как и прежде. Снега в эту зиму было мало снежных буранов то(же). Сестра учится в университете, я то(же) хочу поступить туда.

Автор: Гость