Томендегi берiлген создерге жатыс септiгi жалгауларын жалгап, сойлем курап жаз ппжжжжжж

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Томендегi берiлген создерге жатыс септiгi жалгауларын жалгап, сойлем курап жаз ппжжжжжж
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