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Торжествен морфологический разбор
Торжествен морфологический разбор
Ответ(ы):
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Торжественен-прилаг. 1.(каков?) торжественен Н.ф.-торжественный 2.Пост.призн.-кач., кратк.форма, ед.ч., м.р. 3.(каков?) торжественен(сказуемое)
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