Төрт таңбалы санды тап. оның бірінші цифры екіншісің үштен бір бөлігінде тең. үшінші цифры бірінші мен екіншісінің қосындысының мәніне ал соңғы цифры екінші цифры үшке көбейткенде тең Помогите пожалуйста
Қазақ тiлi
Төрт таңбалы санды тап. оның бірінші цифры екіншісің үштен бір бөлігінде тең. үшінші цифры бірінші мен екіншісінің қосындысының мәніне ал соңғы цифры екінші цифры үшке көбейткенде тең Помогите пожалуйста
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