Тот кто кто ночь в пути проводит, знаю глаз с тебя несводит: он бы садился и пропал ??сли свет твой не сиял. вопрос чем замечалельна звезда о которой говорится в стихотворении ? как ее можно найти ?

Окружающий мир
Тот кто кто ночь в пути проводит, знаю глаз с тебя несводит: он бы садился и пропал ??сли свет твой не сиял. вопрос чем замечалельна звезда о которой говорится в стихотворении ? как ее можно найти ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярная звезда. эта самая яркая звезда на ночном небе
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