Тот кто кто ночь в пути проводит, знаю глаз с тебя несводит: он бы садился и пропал ??сли свет твой не сиял. вопрос чем замечалельна звезда о которой говорится в стихотворении ? как ее можно найти ?

Окружающий мир

Тот кто кто ночь в пути проводит, знаю глаз с тебя несводит: он бы садился и пропал ??сли свет твой не сиял. вопрос чем замечалельна звезда о которой говорится в стихотворении ? как ее можно найти ?

Автор: Гость