Товар стоял 500 р опредилите его цену после двух изменений цены сначала повышение на 10% потом понижение на 20%
Математика
Товар стоял 500 р опредилите его цену после двух изменений цены сначала повышение на 10% потом понижение на 20%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500р-100% 500/100=5(на один%) 5*10=50р (повышение) 500+50=550р(повышение) 550/100=5,5(на один%) 5,5*20=110р(понижение) 550-110=440р(конечная цена)
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