Товар стоял 500 р опредилите его цену после двух изменений цены сначала повышение на 10% потом понижение на 20%

Математика

Товар стоял 500 р опредилите его цену после двух изменений цены сначала повышение на 10% потом понижение на 20%

Автор: Гость