Товар стоил 160 руб. цены снизили на 25% через месяц еще на 20% какова цена товара после двух снижения

Математика
Товар стоил 160 руб. цены снизили на 25% через месяц еще на 20% какова цена товара после двух снижения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: после двух снижений цена- 96.
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