Товар уценили на 20% при этом он стал стоить 1680 рублей.сколько стоит товар?
Разное
Товар уценили на 20% при этом он стал стоить 1680 рублей.сколько стоит товар?
Ответ(ы):
Гость:
1) 100-20=80% - товар с наценкой 80% - 1680 руб 100% - ? руб 1680*100/80=2100 (руб) - стоил товар до уценки ответ: 2100
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