Товарный поезд, отправившись из Москвы в x часов y минут, прибыл в Саратов в y часов z минут. Время в пути составило z часов x минут. Найдите все возможные значения x.
Математика
Товарный поезд, отправившись из Москвы в x часов y минут, прибыл в Саратов в y часов z минут. Время в пути составило z часов x минут. Найдите все возможные значения x.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отправился- в 5 часов 20 минут Прибыл-в 7 часов 45 минут Время пути-? 1) 7ч 45 мин =465 минут 2) 5ч 20 мин=320 минут 3)465-320=145минут 145 мин= 2 часа 5 минут
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