Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 часов за сколько часов скорый поезд проезжает расст...

Математика

Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 часов за сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами?

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