Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 часов за сколько часов скорый поезд проезжает расст...
Математика
Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 часов за сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 12ч товарный поезд проедет 1230 всего расстояния, значит скорый проехал 1830 всего расстояния за 12ч значит все расстояние он проедет 3018*12=20ч Ответ 20ч
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