Товарный поезд отошёл от станции сразу вслед за пассажирским. Найдите скорость товарного поезда, если пассажирский поезд, двигаясь на 20 км/ч быстрее, прошёл за 4 ч в 1,5 раза больший путь, чем товарный.
Товарный поезд отошёл от станции сразу вслед за пассажирским. Найдите скорость товарного поезда, если пассажирский поезд, двигаясь на 20 км/ч быстрее, прошёл за 4 ч в 1,5 раза больший путь, чем товарный.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х км/ч - скорость товарного поезда, тогда (х + 20) км/ч - скорость пассажирского поезда. За 4 часа товарный поезд проехал 4х км, а пассажирский 4(х + 20) км. Уравнение: 4х * 1,5 = 4(х + 20) 6х = 4х + 80 6х - 4х = 80 2х = 80 х = 80 : 2 х = 40 (км/ч) - скорость товарного поезда 40 + 20 = 60 (км/ч) - скорость пассажирского поезда Проверка: 4 * 40 * 1,5 = 4 * 60 240 = 240 Ответ: 40 км/ч.