Траектория движения Луны относительно Солнца представляет собой. А) параболу, Б) окружность, С) спираль, Д) гиперболу, Е) овал
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Траектория движения Луны относительно Солнца представляет собой. А) параболу, Б) окружность, С) спираль, Д) гиперболу, Е) овал
Ответ(ы):
Гость:
Или б или е, скорее всего б.
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