Траектория движения Луны относительно Солнца представляет собой. А) параболу, Б) окружность, С) спираль, Д) гиперболу, Е) овал

Разное

Траектория движения Луны относительно Солнца представляет собой. А) параболу, Б) окружность, С) спираль, Д) гиперболу, Е) овал

Автор: Гость