Трактаристы вспахали поле за 3дня в первый день они вспахали 4/7 поля,во второй день 40% поля а в третий день остальные 48га. Найти площадь поля.

Математика
Трактаристы вспахали поле за 3дня в первый день они вспахали 4/7 поля,во второй день 40% поля а в третий день остальные 48га. Найти площадь поля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 4/7 = 7/7 - 4/7 = 3/7 осталось после первого дня вспашки 2) 3/7 - 40/100 = 3/7 - 2/5 = 15/35 - 14/35 = 1/35 осталось после второго дня вспашки 3) 48 : 1/35 = 48 * 35 = 1680 га все поле
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