Трактаристы вспахали поле за 3дня в первый день они вспахали 4/7 поля,во второй день 40% поля а в третий день остальные 48га. Найти площадь поля.

Математика

Трактаристы вспахали поле за 3дня в первый день они вспахали 4/7 поля,во второй день 40% поля а в третий день остальные 48га. Найти площадь поля.

Автор: Гость