Трактор оказывает на почву давление 40 кПа Определите его массу если известно что ??лощадь опоры 1 из 2 его гусениц составляет 6500 сантиметров в квадрате

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По формуле давления твёрдых тел , где F - сила давления (Н), S - площадь опроры (м²), р - оказываемое давление (Па). Из данной формулы выражаем действующую силу , где действующая сила "F" есть сила тяжести т.е. , где m - масса тела (кг), g - ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с²). Тогда выразив массу получим В системе СИ: 40 кПа = 40000 Па; 6500 см² = 0,65 м². Так как известна только площадь одной опры, то общая площадь опоры будет равна двум площадям гусениц т.е. Подставляем численные значения и вычисляем: