Трактор за время t=4,0мин проехал путь S=1,2км. Какой путь он проедет за время t1=0,50ч, ес??и будет двигаться с той же скоростью? Ответ S2=9км
Физика
Трактор за время t=4,0мин проехал путь S=1,2км. Какой путь он проедет за время t1=0,50ч, ес??и будет двигаться с той же скоростью? Ответ S2=9км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t1=1/15 ч S=1.2 км t2=0.5 ч S2-? S2=V*t2 V=S1/t1 S2=S1*t2/t1 Дерзай
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