Трактор за время t=4,0мин проехал путь S=1,2км. Какой путь он проедет за время t1=0,50ч, ес??и будет двигаться с той же скоростью? Ответ S2=9км

Физика

Трактор за время t=4,0мин проехал путь S=1,2км. Какой путь он проедет за время t1=0,50ч, ес??и будет двигаться с той же скоростью? Ответ S2=9км

Автор: Гость