Трактордың жылдамдығы 8км/сағ. Бұл велосипедшінің жылдамдығынан 8 км/сағ кем. Вело??ипедшінің жылдамдығы қандай?

Математика
Трактордың жылдамдығы 8км/сағ. Бұл велосипедшінің жылдамдығынан 8 км/сағ кем. Вело??ипедшінің жылдамдығы қандай?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8+8=16 км/сағ....................................................
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