Трамвай проехал 8/13 намеченного маршрута. Какова общая длина маршрута, если трамвай проехал 72 км?

Математика
Трамвай проехал 8/13 намеченного маршрута. Какова общая длина маршрута, если трамвай проехал 72 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 : 8 · 13 = 9 · 13 = 117 (км) - намеченный путь
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