Трансформированный фразеологизм: а) черные кошки на сердце скребут б) держать к??мень за пазухой в) с гулькин нос г) за тридевять земель д) как корова на льду
Русский язык
Трансформированный фразеологизм: а) черные кошки на сердце скребут б) держать к??мень за пазухой в) с гулькин нос г) за тридевять земель д) как корова на льду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет такого фразеологизма, который представлен под А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Алгебра
Y=-x^3+5x-3x-7 1.найдите интервалы убыванияи возрастания 2.найдите наименьшее значени?? функции на отрезкн (-2;4)