Трансформированный фразеологизм: а) черные кошки на сердце скребут б) держать к??мень за пазухой в) с гулькин нос г) за тридевять земель д) как корова на льду

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Трансформированный фразеологизм: а) черные кошки на сердце скребут б) держать к??мень за пазухой в) с гулькин нос г) за тридевять земель д) как корова на льду

Автор: Гость