Трансформированный фразеологизм: а) черные кошки на сердце скребут б) держать к??мень за пазухой в) с гулькин нос г) за тридевять земель д) как корова на льду

Русский язык
Трансформированный фразеологизм: а) черные кошки на сердце скребут б) держать к??мень за пазухой в) с гулькин нос г) за тридевять земель д) как корова на льду
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Гость:
Нет такого фразеологизма, который представлен под А
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