Транскрипция какого слова является следующая компания

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Транскрипция какого слова является следующая компания
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Гость:
(й" е в л" я е ц а ) (с л" э д у щ" а й" а) ( к а м п а н" и й" а)
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