Транскрипция слов-рука, мосты, сосна, ковер, грибы

Транскрипция слов-рука, мосты, сосна, ковер, грибы

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[р у к а] [м а с т ы] [с а с н а] [к а в`о р] [г р`и б ы]
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