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Транскрипция слова лед
Транскрипция слова лед
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Транскрипция слова лёд(лйод)
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