Транскрипция слова sun

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Транскрипция слова sun
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
[san] такая по-моему транскрипция
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