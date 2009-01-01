Транскрипція слова зів'явши, залюблений, під'їзний, під'южджувати, віддзерквалюют??, країна, лінійка, робота Срочно, пожалуйста, напишите Даю 30 баллов
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Транскрипція слова зів'явши, залюблений, під'їзний, під'южджувати, віддзерквалюют??, країна, лінійка, робота Срочно, пожалуйста, напишите Даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зів'явши-[з'івйавши]. Залюблений-[зал'ублений]. Під'їзний-[п'ідйізний]. _ Під'юджувати-[п'ідйуджувати]. _ Відзеркалюють-[відзеркал':увати]. Країна-[крайіна]. Лінійка-[л'ін'ійка]. Робота-[робота].
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