Translate: Радио и Телевидения широко используется в современном мире. Электронная ??очта которая позволяет людям отправлять друг-другу сообщения. Переведите не по переводчику плиз,ибо переводчик переводит дословно!
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Translate: Радио и Телевидения широко используется в современном мире. Электронная ??очта которая позволяет людям отправлять друг-другу сообщения. Переведите не по переводчику плиз,ибо переводчик переводит дословно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Radio and television are widely used in the modern world. E-mail allowa people to send each others messages.
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