Translate: Радио и Телевидения широко используется в современном мире. Электронная ??очта которая позволяет людям отправлять друг-другу сообщения. Переведите не по переводчику плиз,ибо переводчик переводит дословно!

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Translate: Радио и Телевидения широко используется в современном мире. Электронная ??очта которая позволяет людям отправлять друг-другу сообщения. Переведите не по переводчику плиз,ибо переводчик переводит дословно!

Автор: Гость