Translate the sentences into English in the Future Simple: Я буду убирать свою комнату в воскресенье. Мой папа будет мыть машину завтра
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Translate the sentences into English in the Future Simple: Я буду убирать свою комнату в воскресенье. Мой папа будет мыть машину завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will clean my room on Sunday. My father will clean his car tommorow
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