Translate the sentences into English in the Future Simple: Я буду убирать свою комнату в воскресенье. Мой папа будет мыть машину завтра

Английский язык
Translate the sentences into English in the Future Simple: Я буду убирать свою комнату в воскресенье. Мой папа будет мыть машину завтра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will clean my room on Sunday. My father will clean his car tommorow
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что такое арбуз 1)фрукт 2)ягода 3)овощ что такое масленица 1)когда пекут блины и дела??т чучело 2)когда наряжают елку
Ответить
Русский язык
Составить предложения с одним добрым словом
Ответить
Физика
Найдите количество теплоты, которое выделится при полном сгорании сухих дров мас??ой 10 кг.
Ответить
Русский язык
Письмо другу от человека жившего 17 веке
Ответить
Русский язык
Определить падеж существительных у березки, о подружке, к печке, с мамочкой, скате??ти,в Сибири, за окошком, в сугробе, вижу медведя, у дороги, на ...
Ответить