Треба написати лист до головного героя Айвенго.Лист повинен бути на сторінку!Хто ??оже допоможіть будь ласка!!!!!Дуже треба :))) Выбаюся що завдання написав на укр літ!!!!!
Українська література
Треба написати лист до головного героя Айвенго.Лист повинен бути на сторінку!Хто ??оже допоможіть будь ласка!!!!!Дуже треба :))) Выбаюся що завдання написав на укр літ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шановний Фільфрел, Пише тобі ......... мені подобається твоя хоробрість та здатність володіти мечем. Твоя професія дуже мене вразила, адже ти лицар короля Річарда ти вірний лише йому .Тобі подобається Ровера дочка Седріка, він англо-сакський король він призирливий і дуже злий . Ти хоча дуже молодий, але хоробрий, відважний, мудрий, красивий .Я розповім тобі про себе, я учениця чи учень ... класу .Ми прочилали баладу і зрозуміли таких як ти зовсім мало ми всім класом вирішили написати тобі листа кожен учень має свою власну думку про тебе. Бувай мій улюблений герой!
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