треба пояснити що означають вислови прислівниками-синонімами. Опинитися просто неба, намокнити до останньоё нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця- краю, йти як не своёми ногами, спати без задніх ніг, жити на широк...
треба пояснити що означають вислови прислівниками-синонімами. Опинитися просто неба, намокнити до останньоё нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця- краю, йти як не своёми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1-Летать в облаках 2-мокрый 3-быстро бежать 4-долгий, широкий 5-непривычно 6- я не знаю 7-тоже я не знаю 6 и 7 я не знаю