Треба скласти казку з прислів'я: 1. Білі руки роботи бояться. 2. Діло майстра величає. 3. Бджола мала, а й та працює. 4. Очам страшно, а руки зроблять. Скласти казку для 5 классу з одним прислів;ям

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Треба скласти казку з прислів'я: 1. Білі руки роботи бояться. 2. Діло майстра величає. 3. Бджола мала, а й та працює. 4. Очам страшно, а руки зроблять. Скласти казку для 5 классу з одним прислів;ям

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