Треба скласти твір на тему:Прийшла весна з прислівниками усіх видів! І скоріше! Даю 24 бала

Прийшла тако довгождання весна. Всі довола чекали її приходу, і ось наступив цей день. Тому що весна - це прекрасна пока, коли все довкола починає цвісти, розквітати. В цю пречудову пору року розквітають перші і такі бажані, після холодної земи, квіти. Люди завжди дуже радіють приходу цієї пори року, особливо дітвора, яка як тільки потепліє відразу біжить на вулицю грати з друзями. У цей період року уся природа відновлюється, розквітають вишні, черешні , яблуні та інші дерева. Це дуже гарний період року для кожного.