Требуетсч изготовить реостат на 20ом из некилиновой проволоки площадью сечения 3м??².какой длины проволока потребуеься для этого
Физика
Требуетсч изготовить реостат на 20ом из некилиновой проволоки площадью сечения 3м??².какой длины проволока потребуеься для этого
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Математика
В рыбом отделе магазина судак продаётся по цене 139р 90к за кг Карп в 2 раза дешевле с??дака По какой цене продаётся карп ?
География
Қазақ тiлi