Трёхтомник издания состоит из трёх книг. Второй том больше первого на 20% а третий состовляет 4/5 первого. Сколько страниц в каждом томе, если всего в трёхтомнике 180 страниц?

Математика

Трёхтомник издания состоит из трёх книг. Второй том больше первого на 20% а третий состовляет 4/5 первого. Сколько страниц в каждом томе, если всего в трёхтомнике 180 страниц?

Автор: Гость