Трёхтомник издания состоит из трёх книг. Второй том больше первого на 20% а третий состовляет 4/5 первого. Сколько страниц в каждом томе, если всего в трёхтомнике 180 страниц?

Математика
Трёхтомник издания состоит из трёх книг. Второй том больше первого на 20% а третий состовляет 4/5 первого. Сколько страниц в каждом томе, если всего в трёхтомнике 180 страниц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ко-во страниц первого тома будет х, тогда второго 1,2х, а третьего 4х/5 х+1,2х+4х/5=180 ⇒х=60 стр. (в первом томе) 1,2х=72 стр (во втором томе) 4х/5=48 стр (в третьем томе) 
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