Трехзначное число образовано наугад выбранными тремя неповторяющимися цифрами из цифр 1,2,3,4,5. Найти вероятность того, что это число четное.
Математика
Трехзначное число образовано наугад выбранными тремя неповторяющимися цифрами из цифр 1,2,3,4,5. Найти вероятность того, что это число четное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 наугад составляется трёхзначное число (без повторяющихся цифр). Какова вероятность того, что составленное число будет чётным? Решение. Прежде всего укажем общее число трёхзначных чисел, которые можно записать с помощью цифр 1, 2, 3, 4, 5 (без повторения): N = A53 = 5*4*3. Сколько же среди них таких, которые оканчиваются чётной цифрой? Попытаемся составить такое число. На третьем месте нужно поставить одну из цифр 2, 4; следовательно, последнюю цифру искомого трёхзначного числа можно выбрать двумя способами. После того как эта цифра будет выбрана, оставшиеся две цифры мы сможем выбрать в любом порядке из числа не использованных четырёх цифр. Это можно осуществить таким числом способов: A42 = 4*3. В соответствии с теоремой умножения для чисел случаев общее число способов составления четного трёхзначного числа M = 2*4*3. Таким образом, по классической формуле вероятность интересующего нас события A будет P(A) = M N = 2*4*3 5*4*3 = 2 5 . Полученная вероятность совпадает с вероятностью того, что при произвольной перестановке цифр 1, 2, 3, 4, 5 на третьем месте окажется чётная цифра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Девочка обшивает тесьмой скатерть прямоугольной формы .Хватит ли 420 см тесьмы ,если длина скатерти 1 м 20 см .а ширина на 40 см меньше
Физика
Определить скорость тела через т=3с после того, как его бросили горизонтально со с??оростью V0=39,2 M/c
Русский язык