Трём продавцам овощей всего привезли 120 кг капусты когда первый продал 43 кг капусты второй 56 кг а третий 18 кг то капусты у продавцов осталось поровну сколько капусты было у первого продавца сначала?
Математика
Трём продавцам овощей всего привезли 120 кг капусты когда первый продал 43 кг капусты второй 56 кг а третий 18 кг то капусты у продавцов осталось поровну сколько капусты было у первого продавца сначала?
Ответ(ы):
Гость:
120-(43+56+18)=3 кг осталось 3/3=1 кг у каждого продавца осталось 43+1=44 кг было у 1 продавца сначала
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