Трём продавцам овощей всего привезли 120 кг капусты когда первый продал 43 кг капусты второй 56 кг а третий 18 кг то капусты у продавцов осталось поровну сколько капусты было у первого продавца сначала?

Математика

Трём продавцам овощей всего привезли 120 кг капусты когда первый продал 43 кг капусты второй 56 кг а третий 18 кг то капусты у продавцов осталось поровну сколько капусты было у первого продавца сначала?

Автор: Гость