Трём продавцам овощей всего привезли 120кг капусты.когда первый продал 43кг капусты; ВТОРОЙ -56КГ;А ТРЕТИЙ-18КГ; то капусты у продавцов осталось поровну. сколько капусты было у первого продавца сначала

Математика

Трём продавцам овощей всего привезли 120кг капусты.когда первый продал 43кг капусты; ВТОРОЙ -56КГ;А ТРЕТИЙ-18КГ; то капусты у продавцов осталось поровну. сколько капусты было у первого продавца сначала

Автор: Гость