Трём продавцам овощей всего привезли 120кг капусты.когда первый продал 43кг капусты; ВТОРОЙ -56КГ;А ТРЕТИЙ-18КГ; то капусты у продавцов осталось поровну. сколько капусты было у первого продавца сначала
Математика
Трём продавцам овощей всего привезли 120кг капусты.когда первый продал 43кг капусты; ВТОРОЙ -56КГ;А ТРЕТИЙ-18КГ; то капусты у продавцов осталось поровну. сколько капусты было у первого продавца сначала
Ответ(ы):
Гость:
1)56+18=74(кг)-продали второй и третий продавец. 2)120-74=46(кг) Ответ:46 кг капусты было у первого продавца первоначально. Это моё мнение.
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