Третий член арифметической прогрессии на 12 меньше шестого.Сумма восьмого и второ??о членов ровна 4.Найдите второй третий члены этой прогрессии

Математика
Третий член арифметической прогрессии на 12 меньше шестого.Сумма восьмого и второ??о членов ровна 4.Найдите второй третий члены этой прогрессии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) а6 - а3 = 12 Разность прогрессии d = (а6 - а3) / 3 = 4 а2 + а8 = 4 а2 + а2+6*d = 4 2*а2 + 6*4 = 4 2*а2 = -20 а2 = -10 а3 = -6
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