Третий член арифметической прогрессии на 12 меньше шестого.Сумма восьмого и второ??о членов ровна 4.Найдите второй третий члены этой прогрессии

Математика

Третий член арифметической прогрессии на 12 меньше шестого.Сумма восьмого и второ??о членов ровна 4.Найдите второй третий члены этой прогрессии

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