Третью часть времени своего движения автомобиль ехал со скоростью 90 км / час, а остальное время со скоростью 60 км / час. Определить среднюю скорость движения автомобиля.
Физика
Третью часть времени своего движения автомобиль ехал со скоростью 90 км / час, а остальное время со скоростью 60 км / час. Определить среднюю скорость движения автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90+60+60=210 210/3=70 км
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