Третью часть времени своего движения автомобиль ехал со скоростью 90 км / час, а остальное время со скоростью 60 км / час. Определить среднюю скорость движения автомобиля.

Физика

Третью часть времени своего движения автомобиль ехал со скоростью 90 км / час, а остальное время со скоростью 60 км / час. Определить среднюю скорость движения автомобиля.

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