Третью часть всего пути,равную 6 км,тусты прошли пешком,затем 2 км они проплыли в лодке.Оствльное расстояние они проехали в автобусе.Сколько километров туристы проехали в автобусе?
Математика
Третью часть всего пути,равную 6 км,тусты прошли пешком,затем 2 км они проплыли в лодке.Оствльное расстояние они проехали в автобусе.Сколько километров туристы проехали в автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*3=18(км)-всего. 2)6+2=8(км)-прошли пешком и проплыли в лодке. 3)18-8=10(км)-проехали на автобусе
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