Третью часть всего пути,равную 6 км,тусты прошли пешком,затем 2 км они проплыли в лодке.Оствльное расстояние они проехали в автобусе.Сколько километров туристы проехали в автобусе?

Математика

Третью часть всего пути,равную 6 км,тусты прошли пешком,затем 2 км они проплыли в лодке.Оствльное расстояние они проехали в автобусе.Сколько километров туристы проехали в автобусе?

Автор: Гость