Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную меру угла C треугольника ABC,если угол AO равен 27 градусов.
Геометрия
Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную меру угла C треугольника ABC,если угол AO равен 27 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27×2=54 угол A уголB =A
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