Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную меру угла C треугольника ABC,если угол AO равен 27 градусов.

Геометрия

Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную меру угла C треугольника ABC,если угол AO равен 27 градусов.

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